Украина хочет возобновить экспорт электроэнергии в Молдову - премьер

Украина заинтересована в возобновлении экспорта электроэнергии в Молдову, приостановленного в 2015 году, и готова принять участие в соответствующих тендерах.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе телефонного разговора с главой правительства Молдовы Павлом Филипом.

По информации пресс-службы, вопрос возобновления поставок станет одним из пунктов повестки дня заседания украинско-молдавской Межправительственной комиссии, которое, по предложению Гройсмана, может пройти в Киеве в апреле-мае текущего года.

"Кроме того, главы правительств обсудили пакетные договоренности о работе Днестровского комплексного гидроузла и договорились поручить профильным министерствам уже в феврале выработать решения по этому вопросу", - отметили в правительстве.

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Как сообщал УНИАН, Украина за январь-октябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила экспорт электроэнергии на 5,2% - до 3,167 миллиарда кВт-ч. Экспорт ресурса осуществлялся в Польшу, Венгрию и Словакию. Вместе с тем, по оценкам Минэнергоугля, энергосистема Украины работает со значительным профицитом мощностей, что позволяет нарастить экспорт на более чем 1 миллиарда кВт-ч.

В конце 2016 года главы правительств Украины и Молдовы договорились найти взаимоприемлемые торговые решения и восстановить торговые отношения между двумя странами, ограниченные взаимными барьерами весной 2016 года, когда Молдова в одностороннем порядке ввела квоты на поставку молочной и мясной продукции украинского производства, а также установила пошлины на импорт сверх квот с целью защитить менее конкурентоспособного внутреннего производителя.