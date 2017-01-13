Гройсман предложил создать постоянный запас угля в 2 миллиона тонн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает целесообразным сформировать в стране постоянный запас угля в 1,9-2 миллиона тонн для стабильной работы энергосистемы.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом премьер сказал в ходе совещания по вопросам обеспечения страны энергоресурсами.

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"Объемы накопленного (на текущий отопительный сезон - УНИАН) угля не должны снижаться. Надо обеспечить 1,9-2 миллиона тонн угля как запас на постоянной основе", - цитирует Гройсмана пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, на сегодняшний день на складах находится порядка 1,9 миллиона тонн угля, и в периоды сильных морозов, зафиксированных в начале января, Украина израсходовала 1,7 тысячи тонн.