Газовый скандал: "Газпром" хочет судиться сразу со всеми турецкими клиентами

На фоне улучшения отношений России и Турции газовые конфликты двух стран только обостряются, пишет "Коммерсант".

"Газпром" готовится подать иски в арбитраж к частным турецким газовым импортерам, с которыми он не смог договориться о цене газа на 2017 год. Таким образом, монополия будет судиться уже со всеми своими клиентами на втором по величине экспортном рынке после Германии. По мнению экспертов, именно предельная политизация взаимодействия Москвы и Анкары вынуждает "Газпром" защищать свои коммерческие интересы в арбитраже.

Читайте такжеВ случае победы в Стокгольмском суде цена на газ для населения будет снижена - КоболевО том, что "Газпром" может в ближайшее время подать в арбитраж иск к частным компаниям, импортирующим российский газ в Турцию, сообщили источники "Ъ" в обеих странах. По их данным, компания "Газпром экспорт" уже подготовила документы. Они будут поданы, скорее всего, в арбитраж Стокгольма. Причина спора — цена газа на 2017 год, которую "Газпром" считает заниженной. В самой монополии этот вопрос не комментируют.

Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Bati Hatti и Kibar Enerji покупают у "Газпрома" около 10 млрд кубометров в год по Трансбалканскому газопроводу. Еще около 17 млрд кубометров монополия поставляет турецкой государственной Botas. С ней разбирательство в арбитраже уже идет: Botas хочет ретроактивного снижения цены. Рассмотрение может состояться в мае.

Исторически цена российского газа для частных импортеров ниже, чем для Botas, так как последняя может поставлять газ на субсидируемый внутренний рынок Турции, работая с нулевой прибылью или даже в убыток. Действующее с 2016 года соглашение "Газпрома" с частными импортерами предусматривает возможность пересмотра цены с 2017 года, однако, если стороны не приходят к компромиссу, сохраняются ранее согласованные условия.

По словам одного из собеседников "Ъ", "Газпром" предложил частным импортерам установить для них на этот год временную цену (выше, чем в 2016 году), которая бы действовала до конца разбирательства с Botas.

После определения цены для Botas "Газпром" и частники вернулись бы к переговорам, причем монополия в зависимости от ситуации была готова дать им ретроактивную скидку с начала 2017 года. Однако частные импортеры отклонили это предложение, считая текущую цену справедливой. Один из источников "Ъ" добавляет, что "Газпром" был вынужден действовать, так как низкая цена для частных импортеров в 2017 году помимо экономических потерь подрывала его позицию в споре с Botas.

Кроме того, по словам турецких источников "Ъ", серьезное влияние на позицию "Газпрома" оказала национализация крупнейшего частного импортера Akfel ("Газпром" косвенно участвует в ее бизнесе). После этого переговоры по цене были фактически остановлены. Более того, по данным "Ъ", в начале января, когда Стамбул был занесен снегом, турки обратились к "Газпрому" с просьбой увеличить поставки газа сверх максимальных контрактных объемов, однако монополия отказала. Впрочем, собеседник "Ъ", близкий к "Газпрому", отрицает подобную подоплеку, говоря, что подача иска в арбитраж — чисто коммерческий вопрос.

Действия "Газпрома" демонстрируют существенную перемену в газовых отношениях двух стран. В 2016 году в похожей ситуации "Газпром" просто снизил на 10% поставки газа частным импортерам по сравнению с их заявками. Теперь же, несмотря на историю с Akfel, монополия действует непривычно мягко, что может быть связано как с судьбой политически важного проекта "Турецкий поток", так и в целом с потеплением отношений Москвы и Анкары.