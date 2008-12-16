Нефть ОПЕК подорожала

Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в понедельник выросла на доллар - до 42,5 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 15 декабря цена нефтяной корзины составила 42,53 доллара за баррель против 41,32 доллара в предыдущий день торгов. Таким образом, рост составил 1,21 доллара.

Рекорд цены корзины был установлен 3 июля, когда был достигнут уровень в 140,73 доллара. В ноябре один баррель нефти ОПЕК стоил в среднем 49,75 доллара, в октябре - 69,16 доллара, в сентябре - 96,85 доллара, в августе - 112,42 доллара, в июле - 131,22 доллара, в июне - 128,33 доллара, в мае - 119,39 доллара, в апреле - 105,16 доллара, в марте - 99,03 доллара, в феврале - 90,64 доллара, в январе - 88,35 доллара.

В марте 2008 года корзина была расширена до 13 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена корзины ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Термин "корзина ОПЕК" был официально введен 1 января 1987 года.