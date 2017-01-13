Немецкий регулятор не захотел увеличивать доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL

Немецкий государственный орган Bundesnetzagentur, регулирующий сферу энергетики, сократил до прежних 50% лимит использования газопровода OPAL, который соединяет европейских потребителей с «Северным потоком», для российской компании-монополиста экспорта газа в страны ЕС - «Газпрома».

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Об этом сообщает пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» на своей странице в соцсети Facebook.

В конце прошлого года Европейская комиссия приняла решение о предоставлении российскому газовому монополисту «Газпрому» дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при имеющихся уже 50%).

«Немецкий регулятор снизил разрешенный «Газпрому» лимит использования газопровода OPAL до прежнего уровня 50%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение пока не дало прироста транзита фактических объемов газа через территорию Украины.

«Правда, на фактических объемах это пока не отразилось», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее «Нафтогаз Украины» сообщил, что решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при имеющихся уже 50%), которое позволяет объединить мощности «Северного потока» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год.

Данное решение было опротестовано в суде Европейского Союза польской нефтегазовой компанией PGNiG. По данным PGNiG, 27 декабря 2016 года суд ЕС приостановил решение о доступе «Газпрома» к OPAL.

6 декабря «Нафтогаз» потребовал от госоргана Германии Bundesnetzagentur привлечь холдинг к рассмотрению вопроса о расширении доступа российского монополиста к газопроводу OPAL.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.