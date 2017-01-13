Суд отменил назначение экс-менеджера американской компании AES Corporation главой "Укрэнерго"

Окружной административный суд Киева отменил решение Комитета Министерства экономического развития и торговли по назначению руководителей особо важных предприятий относительно назначения на должность руководителя госпредприятия "Укрэнерго" Сергея Зуева, который ранее работал в американской энергетической компании AES Corporation.

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Об этом Зуев сообщил на своей странице в Facebook.

"Получил решение Окружного административного суда Киева. Решение Комитета по назначению руководителей особо важных предприятий относительно моего назначения на должность руководителя НЭК "Укрэнерго" признано противоправным и отменено", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 25 мая прошлого года комитет Министерства экономического развития и торговли выбрал на должность руководителя госпредприятия «Укрэнерго» кандидатуру Сергея Зуева, который в течение последних 6 лет работал в американской энергетической компании AES Corporation.

Конкурс на должность руководителя госпредприятия "Укрэнерго" был объявлен 19 февраля 2016 года и проводился в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия при комитете по назначению руководителей рассмотрела предложения кандидатов и отобрала пять финалистов: трех украинских и двух иностранных специалистов. На втором этапе кандидатуры претендентов оценивали члены комитета по назначениям. Всего в конкурсе приняли участие тридцать претендентов.

В настоящее время исполняющим обязанности главы «Укрэнерго» является Всеволод Ковальчук.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины. В 2015 году «Укрэнерго» получило 820,4 млн грн чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 млрд грн.