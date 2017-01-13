"Нафтогаз" заплатит юристам $6 миллионов в рамках дела против России по активам в Крыму

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» за 6,3 млн долл. закупил услуги юридического сопровождения для отстаивания национальных интересов в судебном споре против России относительно потери и невозможности использовать активы в Крыму и на Черном море.

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Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе публичных закупок Prozzoro.

Также сообщается, что договор о закупке услуг был заключен 11 января 2017 года с юридической компанией Covington & Burling LLP.

Согласно условиям договора, Covington & Burling LLP будет защищать права и интересы Украины во время урегулирования споров, связанных с потерей или невозможностью использования НАК «Нафтогаз Украины» имущества и недополученных доходов на территории Крыма и Севастополя, внутренних морских вод и территориального моря вокруг полуострова, а также континентального шельфа Черного и Азовского морей.

Как сообщал УНИАН, в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году украинская компания «Черноморнефтегаз» потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Тогда замминистра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина подала иск против России, чтобы заставить страну-агрессора компенсировать понесенные убытки от добычи украинских ресурсов (нефти и газа) на шельфе Азовского и Черного морей, а также экологические последствия хозяйственной деятельности российских компаний.

В конце ноября 2016 года глава дочерней компании «Нафтогаза» - «Черноморнефтегаза» Светлана Нежнова сообщила, что российское «Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз», которое после аннексии Крыма незаконно завладело украинскими активами, ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд куб. м природного газа и снабжает им полуостров.