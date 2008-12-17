Мировые цены на нефть упали

Цены на нефть на мировых рынках во вторник снизились на 2% на фоне опасений инвесторов по поводу падения спроса на "черное золото", даже несмотря на решение федеральной резервной системы США изменить базовую учетную ставку с 1% до 0,25%, сообщает РИА Новости.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,04 доллара - до 44,56 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,91 доллара - до 43,60 доллара за баррель.