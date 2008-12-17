ОПЕК сегодня соберется в Алжире

Чрезвычайная сессия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) состоится сегодня в алжирском городе Оран. Как ожидается, на заседании будет принято решение о самом значительном в истории картеля сокращении объемов добычи жидкого энергоносителя, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Как заявил в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри: "Мы должны действовать, мы думаем об очень большом сокращении (добычи нефти)". Эту точку зрения разделяет и председатель конференции ОПЕК, министр энергетики и шахт Алжира Шакиб Хелиль. "Все выступают за сокращение, - сказал он. - У меня нет никакого сомнения по этому поводу".

Крупнейший производитель нефти в мире - Саудовская Аравия - заявила сегодня устами министра нефти и минеральных ресурсов королевства Али ибн Ибрагима ан-Нуэйми, что полностью поддерживает намерение ОПЕК пойти на самое крупное сокращение объемов добычи нефти. По его мнению, оптимальным будет уменьшение производства до 2 млн баррелей в сутки. Министр также выразил надежду, что и страны, не входящие в картель, пойдут на сокращение до 600 тыс баррелей.

Иран и Венесуэла также выступают за значительное уменьшение объемов добычи нефти, поскольку кровно заинтересованы в высоких ценах на нее, ведь от этого зависит выполнение амбициозных национальных проектов.

По итогам двух предыдущих сессий ОПЕК уменьшила производство жидких углеводородов на 2 млн баррелей, или на 7,3% общего количества добываемой нефти.

Самое большое сокращение было в апреле 1999 г, когда картель уменьшил производство нефти более чем на 1,7 млн баррелей.

Помимо представителей 12 стран, входящих в ОПЕК, в заседании примут участие и иностранные наблюдатели. Россию на нем будет представлять вице-премьер РФ Игорь Сечин, в состав делегации входит и министр энергетики Сергей Шматко.

Кроме того, на саммит приглашены Азербайджан, Сирия и Оман.

2 декабря председатель конференции ОПЕК Ш.Хелиль призвал Россию, Норвегию и Мексику - крупнейших независимых производителей нефти - вступить в организацию или "выразить солидарность с картелем" другим способом, а также вслед за членами картеля сократить собственную добычу, чтобы остановить падение цен.

Ранее Россия и Азербайджан заявляли о готовности сократить добычу нефти.

Ряд российских нефтяных компаний уже заявили о готовности снизить добычу нефти. По мнению главы "ЛУКОЙЛа" (LKOH) Вагита Алекперова, Россия может сократить добычу нефти на 200-300 тыс баррелей в сутки.