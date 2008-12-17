«Укртатнафта» уволила зампреда правления Башука

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) освободила от обязанностей заместителя председателя правления предприятия по коммерческим вопросам Григория Башука.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы предприятия Сергей Биленький.

«Григорий Башук уволен по собственному желанию с 12 декабря. Данную должность он занимал на протяжении 5 лет 10 месяцев. Вместо него пока никто не назначен. Но думаю, этот вопрос решится на этой неделе», – сказал С.Биленький.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2007 году «Укртатнафта» сократила переработку нефти на 11%, по сравнению с 2006 годом, до 5 млн. 632,8 тыс. тонн. В 2007 году «Укртатнафта» сократила производство бензина на 11,4%, по сравнению с 2006 годом, до 1182,9 тыс. тонн, дизельного топлива - сократила на 9,7% - до 1659,1 тыс. тонн, мазута - сократила на 16,9% - до 1405,5 тыс. тонн.