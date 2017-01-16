Нефть в плюсе благодаря ослаблению доллара и надеждам на сокращение добычи

Цены на нефть малоподвижны в ходе утренних торгов в понедельник, но все же удерживают положительную динамику благодаря ослаблению доллара и надеждам инвесторов на то, что страны-члены ОПЕК и не входящие в картель государства сократят добычу в рамках глобального пакта.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,07 процента до $55,49 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $52,38, на 0,02 процента выше предыдущего закрытия.

По словам трейдеров, на стороне нефти ослабление доллара, индекс которого снизился на порядка 2,5 процента к корзине основных валют с пика, достигнутого в начале января, пишет Рейтер.

Динамику цен на нефть на этой неделе будет определять курс американской валюты, сказали трейдеры, отметив, что основное внимание будет приковано к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения о том, что нефтедобытчики внутри ОПЕК и не входящие в картель, включая Россию, – в рамках обязательств о сокращении добычи – начали снижать объёмы собственного производства.

Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи. Оно официально вступило в силу 1 января.

Тем не менее многие аналитики считают, что ОПЕК не удастся в полной мере реализовать соглашение, и прогнозируют, что нефтедобытчики будут выполнять обязательства в рамках пакта на 50-80 процентов.