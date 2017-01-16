Новая компания-оператор украинской ГТС получила руководителя

Об этом говорится в распоряжении от 11 января 2016 года, опубликованном на сайте Кабмина.

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«Согласиться с предложением министра энергетики и угольной промышленности о назначении Ноздрина Валерия Николаевича исполняющим обязанности председателя правления публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины", - говорится в документе.

Согласно информации госкомпании «Укртрансгаз», которая на сегодняшний день еще продолжает выполнять функции оператора газотранспортной системы, Ноздрин занимает должность вице-президента «Укртрансгаза».

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство инициировало реформу Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям.

В рамках данной реформы, 9 ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора газотранспортной системы - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины».

В середине декабря 2016 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что в связи с рассмотрением взаимных исков госхолдинга и российского газового монополиста «Газпром» компания «Магистральные газопроводы Украины» должна полноценно заработать в третьем квартале 2017 года.