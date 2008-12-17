Прогнозная оптовая цена на электроэнергию отменена

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) отменила свое постановление об установлении прогнозной оптовой цены на электроэнергию на январь.

Об этом сказано в постановлении комиссии от 16 декабря № 1381, текстом которого располагает УНИАН.

Как пояснил УНИАН начальник управления энергорынка НКРЭ Сергей ВЫШИНСКИЙ, комиссия решила отменить свое решение до утверждения единых розничных тарифов для энергоснабжающих компаний на январь.

«Мы (управление энергорынка НКРЭ - УНИАН) ждем расчетов по единым тарифам и, опираясь на них, будем рассчитывать прогнозную оптовую цену. Потому что мораторий на пересмотр тарифов касается единых тарифов и не обязательно касается прогнозной оптовой цены», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, своим постановлением от 15 декабря №1381 НКРЭ оставила прогнозную оптовую цену электроэнергии на январь 2009 года на уровне декабря – 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС). Данный уровень цены уже дважды фиксировался комиссией на уровне ноября.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% - с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% - до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% - с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).

***Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.