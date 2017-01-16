"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии почти на 10%

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, по итогам 2016 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению 2015 годом на 9,6% - до 43,129 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию в прошлом году составили 42,035 миллиарда гривень (92,7%).

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии составляет 12,022 миллиарда гривень.

Выработка электроэнергии компанией в 2016 году уменьшилась по сравнению с 2015 годом до 81,184 миллиарда кВт-ч с 87,840 миллиарда кВт-ч.

Согласно информации компании, в 2016 году доля "Энергоатома" в общем объеме производства электроэнергии в Украине составила 52,4%.

Читайте также"Энергоатом" привлекает ведущих мировых производителей для участия в тендерах компании

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2015 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 39,345 миллиарда гривень. В 2014 году доход компании вырос на 34,9% - до 27,794 миллиарда гривень.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.