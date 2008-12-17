Украина уменьшила транспортировку нефти

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-ноябре сократилась на 21,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 37,247 млн. тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-ноябре составил 29,727 млн. тонн нефти, что на 19,4% меньше, чем за аналогичный период 2007 года.

В январе-ноябре филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом транспортовано 22 млн. 797,8 тыс. тонн нефти, что на 4,6% меньше сравнительно с аналогичным показателем 2007 года.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» Приднепровские магистральные нефтепроводы всего перекачано 14 млн. 449,3 тыс. тонн нефти, что на 38,5% меньше, чем за соответствующий период 2007 года.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины увеличилась на 13,5%, по сравнению с 2006 годом, до 50 млн. 919,0 тыс. тонн. При этом транзит в 2007 году составил 39 млн. 770,7 тыс. тонн нефти, что на 20% больше, чем в 2006 году.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.