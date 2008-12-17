ОПЕК снижает добычу нефти на 2 млн барр. в сутки

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сегодня на внеочередном заседании в Алжире приняла решение снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

Таким образом, квоты на добычу нефти странами ОПЕК составят 25,3 млн баррелей в сутки.

Председатель нефтяного картеля Шакиб Хелиль в преддверии встречи заявил, что идею сократить добычу поддерживают все члены организации, так как это необходимо, чтобы остановить падение цен на нефть.

С июля 2008 года цена нефти с рекордных 147 долл. за баррель упала ниже 50 долл.

Последний раз картель сокращал объемы добычи нефти на внеочередной 150-ой конференции в Вене 24 октября. Тогда уровень добычи был снижен на 1,5 млн баррелей — до 27,3 млн баррелей в сутки.

В минувший вторник ОПЕК опубликовала доклад, согласно которому в будущем году произойдет первое за 25 лет падение мирового потребления нефти в размере 0,2%.

На долю государств, входящих в организацию, приходится более 40% мировых поставок нефти. В ОПЕК состоят - Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.

Индонезия покидает организацию с 1 января 2009 года.