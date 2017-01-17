Цены на нефть снижаются на фоне сомнений в эффективности договоренностей ОПЕК

На мировых торгах во вторник, 17 января, цены на нефть показывают отрицательную динамику из-за сохраняющихся сомнений инвесторов в эффективности глобального пакта о сокращении добычи, несмотря на готовность Саудовской Аравии строго следовать его условиям, передает Reuters.

Так, на утренних торгах фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,52 процента - до $55,57 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торговались около отметки $52,30, на 0,13 процента ниже предыдущего закрытия.

Читайте такжеУкраинцам обещают снижение цен на топливо за счет увеличения его собственного производства По словам трейдеров, на стороне нефти твёрдая решимость лидера ОПЕК Саудовской Аравии придерживаться условий глобального нефтяного пакта.

Члены Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) в начале декабря договорились снизить производство на 1,2 миллиона баррелей в сутки до 32,5 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке и поддержания цен на сырьё.

К соглашению, официально вступившему в силу 1 января, присоединились и крупные добытчики вне клуба, включая Россию.

Тем не менее, трейдеры по-прежнему сомневаются в готовности ОПЕК в полной мере следовать соглашению о сокращении добычи.

Более того, аналитики считают, что решение поддержать цены на нефть за счёт снижения производства может ударить по спросу на сырьё.

"Всякий раз, когда цены на нефть будут расти на $10 за баррель, спрос на сырьё будет сокращаться на 10 базисных пунктов. Консенсус-прогноз предполагает рост спроса на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2017 году (против 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2016 году), но мы видим риски понижательной динамики, так как рост спроса в Китае и Индии становится умеренным", – считают аналитики AB Bernstein.