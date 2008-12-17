«Днепрооблэнерго» может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Администрация ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» не исключает перехода компании с 1 февраля 2009 г. на 4-х дневную рабочую неделю, в зависимости от сложности финансового состояния.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Днепрооблэнерго» со ссылкой на финансового директора компании Сергея ЕФИМОВА.

«В зависимости от сложности финансового состояния, намечено провести подготовительную работу для вероятного перехода с 1 февраля 2009 года на 4-х дневную рабочую неделю», - цитирует пресс-служба С.ЕФИМОВА.

По данным пресс-службы, совместным решением администрации и профсоюзного комитета ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» утверждены мероприятия по преодолению кризисных явлений. Компания работает в режиме строгой экономии. Делается все, чтобы избежать кадровых сокращений. Зарплата за ноябрь выплачена полностью.

"Как сложится ситуация с зарплатой в компании по итогам декабря, зависит от возможности пересмотра тарифов на электроэнергию со стороны НКРЭ и уровня расчетов предприятий металлургии и других потребителей, - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее официальный сайт «Днепрооблэнерго» сообщал, что со стороны предприятий металлургии и машиностроения региона поступают гарантийные письма, в которых потребители просят отсрочить платежи за потребленную электроэнергию до конца декабря 2008 г.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, которая передает по своим сетям и поставляет потребителям до 27% всей электроэнергии в стране. Компания ведет лицензированную деятельность на территории площадью почти 32 тыс. кв. км. Длина воздушных линий электропередачи – 58 тыс. км, кабельных линий – 5,5 тыс. км. На балансе компании находится 328 подстанций 35-150 кВ и более 15 тыс. силовых трансформаторов.

Компания обеспечивает электроэнергией почти 24 тыс. предприятий, учреждений и организаций и 1,5 млн. бытовых потребителей.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ОАО "Днепрооблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 15,9% – компании "Larva Investments Limited" (Кипр).