Предприятия ТКЭ откроют счета в Ощадбанке

Кабинет министров Украины обязал предприятия теплокоммнуэнерго открыть текущие распределительные счета со специальным режимом использования в ОАО «Ощадбанк» для усовершенствования расчетов за поставленный природный газ.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 3 декабря №1082, обнародованном на сайте правительства сегодня, 17 декабря.

Согласно документу, ТКЭ обязаны также согласовывать с поставщиком газа НАК «Нафтогаз Украины» распределение выручки за тепловую энергию. Нормативы отчислений средств со счета в счет погашения стоимости поставленного газа закрепляются отдельным протоколом между теплоснабжающей организацией и ДК «Газ Украины».

В постановлении также отмечается, что в ходе распределения выручки за теплоэнергию, поступающую на такие счета, теплоснабжающие предприятия обеспечивают выполнение обязательств по обеспечению 100%-й оплаты за потребленные энергоносители.