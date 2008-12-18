Мировые цены на нефть снижаются

Цены на нефть на мировых рынках в среду снизились на 8%, несмотря на решение руководства Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) уменьшить объемы производства сырья на 2,2 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Рейтер.

К 8.10 МСК январские фьючерсы на американскую легкую нефть, срок действия которых истекает в пятницу, опустились на 26 центов до 39,81 долл. за баррель. В ходе сессии они падали до 39,19 долл. за баррель, что является самым низким уровнем с июля 20004 года.

Февральские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent выросли на 12 центов до 45,65 долл. за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,12 доллара - до 45,53 доллара за баррель.

ОПЕК на внеочередном заседании в среду в Алжире решила сократить с 1 января 2009 года квоты на добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Эксперты прогнозировали сокращение ежедневной добычи нефти странами-членами ОПЕК на 1,5-2 миллиона баррелей.

Председатель нефтяного картеля Шакиб Хелиль в преддверии встречи заявлял, что идею сократить добычу поддерживают все члены организации, так как это необходимо, чтобы остановить падение цен на нефть.

"За исключением Саудовской Аравии, странам-членам (ОПЕК) будет трудно выполнить решение о сокращении (добычи). Эти нефтедобывающие станы, если хотят выжить, должны производить нефть, даже если она будет стоить 40 долл. за баррель. Теперь, когда пробит уровень в 40 долл., цены будут падать и дальше. Пока падает спрос, падают и цены ", - сказал Тецу Эмори, фонд-менеджер в Astmax Co Ltd.

С июля 2008 года цена нефти с рекордных 147 долларов за баррель упала ниже 50 долларов.

В сентябре и октябре страны ОПЕК, на долю которых приходится около 40% от общемирового производства "черного золота", уже принимали решения о снижении квот в общей сложности на 2 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, по сравнению с сентябрьским уровнем добычи ежесуточное производство нефти в январе будущего года должно сократиться на 4,2 миллиона баррелей.

В состав ОПЕК входят Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.