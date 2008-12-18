Казахстан не намерен сокращать добычу нефти

Казахстан не намерен снижать добычу нефти в связи с решением ОПЕК о беспрецедентном сокращении объемов добычи, заявил в четверг министр энергетики и минеральных ресурсов республики Сауат Мынбаев, сообщает РИА «Новости».

«Мы какую-либо координационную политику с ОПЕКом в этом вопросе не проводим, конкретного решения по сокращению объемов у нас нет», - сказал Мынбаев журналистам в кулуарах заседания правительства в Астане.

«Мы прогноз добычи 70 млн тонн в 2009 году сохраняем», - подтвердил министр экономики и бюджетного планирования республики Бахыт Султанов.

ОПЕК на внеочередном заседании в среду в Алжире решила сократить с 1 января 2009 года квоты на добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки. О сокращении добычи заявили Россия и Азербайджан.