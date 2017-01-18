Суд перенес рассмотрение апелляции "Газпрома" по штрафу в $6,8 миллиарда от Антимонопольного комитета

Киевский апелляционный хозяйственный суд объявил перерыв в рассмотрении жалобы российского "Газпрома" на решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на компанию в размере 172 миллиарда гривень, сообщает "Радио Свобода".

Дату следующего заседания пока не определена.

Перерыв объявили после того, как "Газпром" заявил ходатайство о назначении экономической экспертизы. Судьи решили, что для рассмотрения ходатайства им надо дополнительно изучить материалы дела.

5 декабря суд принял решение о взыскании с "Газпрома" штрафа и пени в 172 миллиарда гривень по иску АМКУ. После этого решения российская сторона заявила, что, кроме "газа в трубе, не имеет никаких активов на территории Украины, поэтому речь идет о фактический отбор газа, который предназначен для европейских потребителей".

14 декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что решение относительно "Газпрома" не окажет влияния на транзит российского газа. Он подчеркнул, что "забирать транзитный газ технически нельзя". В Антимонопольном комитете уточнили, что это решение суда не предполагает отбора газа.

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В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал российский "Газпром" на 86 миллиардов гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему".

Срок выполнения этого решения истек 4 мая, компания "Газпром" обжаловала его, но суды всех инстанций, включая и Верховный суд Украины отказали российской компании в удовлетворении жалобы, добавили в АМКУ. Впоследствии в Антимонопольном комитете Украины заявили, что от "Газпрома" требуют суммарно почти 172 миллиарда гривень, в частности штраф и пеню за его несвоевременную уплату.

Российская компания "Газпром" отрицает обвинения в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита природного газа. В "Газпроме" назвали решение АМКУ "ничем иным, как попыткой оказать давление" на российскую компанию, и пообещали "защищать свои права и интересы всеми возможными с правовой точки зрения методами".