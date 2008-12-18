Украина уже рассчитывается за газ в ПГХ

Украина уже начала рассчитываться за газ, закачанный в подземные хранилища, и в ближайшее время завершит этот процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня журналистам после встречи с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ, председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

По словам Президента, Украина полностью рассчитается за газ, который она закачала в подземные хранилища на протяжении лета и осени.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что этот газ был закачан как ресурс для обеспечения газом Украины в начале 2009 года. Президент сообщил, что вчера в 23:00 был осуществлен первый платеж в размере 800 млн. долл., в ближайшее время будут аккумулированы еще около 200 млн. долл.

Таким образом, сказал он, «один миллиард долларов будет направлен для расчетов по газу, который был закачан как сезонная потребность».

При этом Президент прибавил, что не хочет комментировать, насколько это правильно или неправильно: закачивать газ в подземные хранилища и держать его 4-5 месяцев. «Я не знаю, является ли здесь приоритетом вопрос цены, или вопрос национальной безопасности. Очевидно, что НАК «Нафтогаз Украины» исходил из мотивов обеспечить Украину газом в самые трудные времена, и особенно январь-февраль», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это задание НАК «Нафтогаз Украины» выполнил.

В то же время он заявил, что настаивает на том, чтобы у Украины не было задолженности за газ, поскольку это является репутацией Украины.

«На сегодня этот вопрос финансово обеспечен (расчет по долгам за газ – УНИАН), и на этом можно поставить точку», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сказал, что НАК «Нафтогаз Украины» является собственником более 17 млрд. кубометров газа, который закачан в ПХГ, из которых 11 млрд. кубометров газа - импортного происхождения.