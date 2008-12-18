Украина будет в Лондоне решать газовые вопросы

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина, первый заместитель председателя правления компании Игорь Диденко и Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский сегодня, во исполнение поручения главы государства Виктора Ющенко, отбудут в Лондон для проведения консультаций в контексте урегулирования вопросов сотрудничества с Российской Федерацией и странами ЕС в сфере поставок и транзита природного газа.

Как отметил Б.Соколовский, глава государства прилагает все усилия для обеспечения эффективного переговорного процесса со всеми сторонами в духе взаимовыгодного и равноправного партнерства. В частности, именно благодаря личному вмешательству В.Ющенко вечером 17 декабря был окончательно решен вопрос погашения задолженности за газ, полученный в сентябре и октябре с.г. Прилагаются также усилия для обеспечения своевременных расчетов за ноябрь и декабрь этого года в соответствии с действующими контрактами.

Напомним, Президент заявил сегодня после встречи с министром финансов, председателем Национального банка и председателем «Нафтогаза», что Украина уже начала рассчитываться за газ, закачанный в подземные хранилища, и в ближайшее время завершит этот процесс. По словам Президента, Украина полностью рассчитается за газ, который она закачала в подземные хранилища в течение лета и осени.

В.Ющенко напомнил, что этот газ был закачан как ресурс для обеспечения газом Украины в начале 2009 года. Президент сообщил, что вчера в 23.00 был осуществлен первый платеж в размере 800 млн. долл., в ближайшее время будет аккумулировано еще около 200 млн. долл. Таким образом, сказал он, «один миллиард долларов будет направлен для расчетов по газу, который был закачан как сезонная потребность».

При этом Президент отметил, что не хочет комментировать, насколько это правильно или неправильно: закачивать газ в подземные хранилища и держать его 4-5 месяцев. «Я не знаю, является ли тут приоритетом вопрос цены, или вопрос национальной безопасности. Очевидно, что НАК «Нафтогаз Украины» исходил из мотивов обеспечить Украину газом в сами трудные времена, и особенно январе-феврале», - сказал В.Ющенко, отметив, что эту задачу «Нафтогаз» выполнил.

В то же время он заявил, что настаивает на том, чтобы у Украины не было задолженности за газ, поскольку это является репутацией Украины.

«На сегодняшний день этот вопрос финансово обеспечен (расчет по долгам за газ) и на этом можно поставить точку», - сказал Президент.

Между тем, «Газпром» заявляет, что частичное погашение долга Украиной за российский газ не исключает возможности отключения с 1 января 2009 года.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил официальный представитель правления «Газпром» Сергей Куприянов, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

По его словам, появление информации о совершении платежа Украины – это только часть информации, «полученной от украинских коллег».

«Вторая часть заключается в том, что больше ничего они до Нового года не заплатят. Это было нам сказано совершенно точно и определенно», - сказал С.Куприянов.

Представитель «Газпрома» заявил, что Украина погасила задолженность только за октябрь, а платежи за ноябрь, декабрь плюс штрафные санкции – «мы эти деньги не увидим». При этом он подчеркнул, что какой-либо схемы выхода из ситуации украинская сторона не предлагает.

По словам С.Куприянова, проблема отключения газа с 1 января 2009 года «после сегодняшнего платежа только обострилась».

«Совершенно очевидно, что перейти на новые прямые контракты, на которых настаивает украинская сторона, оставив за чертой долг, мы не можем», - подчеркнул он, добавив, что партнерам "Газпрома" будут направлены письма, в которых будет «описана вся ситуация и возможные варианты риска». По его словам, «Газпром» технологически готов прекратить поставки газа в Украину с 1 января 2009 года.

«Частичный платеж не решает проблемы по существу», - добавил зампредседателя главы правления «Газпрома» Александр Медведев. При этом он выразил надежду, что в течение ближайших дней решение будет найдено, в том числе с учетом российских предложений.