"Укргазвыдобування" за год продало для нужд населения 13 миллиардов кубов газа

Крупнейшая газодобывающая компания Украины "Укргазвыдобування" в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила продажи газа Национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз Украины", который в свою очередь реализует этот газ для нужд населения, на 1,4% – до 13,002 миллиарда кубометров.

Об этом во время пресс-конференции, посвященной итогам работы в прошлом году, сообщил первый заместитель главы правления компании Александр Романюк.

"В 2015 году мы продали 12,818 миллиарда кубометров, а в 2016-м – 13,002 миллиарда кубометров газа, то есть на 184 миллионов кубометров мы для населения продали больше газа", – сказал Романюк.

Также он добавил, что "Укргазвыдобування" реализует газ по контракту только одной компании – "Нафтогазу Украины", который в свою очередь реализует этот газ для нужд населения.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% – до 14,605 миллиарда кубометров, тогда как в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдалось падение добычи на 3,8% – до 14,528 миллиарда кубометров.

В настоящее время "Укргазвыдобування" реализует программу "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. Летом 2015 года Кабинет министров в рамках смены руководства госкомпаний назначил Олега Прохоренко главой "Укргазвыдобування". Ранее Прохоренко занимал должность партнера консалтинговой компании McKinsey Ukraine.