Южно-Украинская АЭС отключила от сети третий энергоблок - пресс-служба "Энергоатома"

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети третий энергоблок для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"19 января 2017 года в 12:29, согласно заявке, энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что при отключении энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

"Оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт", - отмечается в сообщении.

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Согласно информации "Энергоатома", радиационная обстановка на станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС.

"На 19 января 2017 года он (радиационный фон – УНИАН) составляет 0,09 микрозивертов в час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года третий энергоблок Южно-Украинская АЭС на сутки отключался от сети для устранения неисправностей.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).