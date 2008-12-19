Цена на нефть снова рухнула

Цена на нефть 18 декабря обвалилась почти на 10% на фоне не снижающихся опасений по поводу падения спроса на черное золото, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По итогам торгов на NYMEX январские фьючерсы на поставку нефти марки WTI обвалились на 3,84 долл., или на 9,6%, до 36,22 долл. за баррель. В ходе торгов цена на нефть падала до 35,98 долл. за баррель.