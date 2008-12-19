Цена на нефть снова рухнула

08:21, 19 декабря 2008
Энергетика
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Почти на 10%

Цена на нефть 18 декабря обвалилась почти на 10% на фоне не снижающихся опасений по поводу падения спроса на черное золото, сообщает k2kapital  со ссылкой на MarketWatch.

По итогам торгов на NYMEX январские фьючерсы на поставку нефти марки WTI обвалились на 3,84 долл., или на 9,6%, до 36,22 долл. за баррель. В ходе торгов цена на нефть падала до 35,98 долл. за баррель.

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