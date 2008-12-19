Производители и потребители нефти соберутся в Лондоне

Саммит руководителей энергетических ведомств ведущих стран-производителей и потребителей нефти пройдет в пятницу в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.

Главными вопросами повестки дня встречи, как ожидается, станет формирование стабильных мировых цен на нефть в условиях глобального экономического кризиса, а также возможное создание мировой базы данных по запасам, производству и потреблению нефти и нефтепродуктов.

Председательствовать на саммите будет министр энергетики и борьбы с изменениями климата Эд Милибанд.

В посольстве РФ в Лондоне РИА Новости сообщили, что российскую сторону на лондонской встрече будет представлять директор департамента международного сотрудничества министерства энергетики РФ Илья Галкин.

Многие участники встречи прибудут на саммит в Лондоне сразу с состоявшегося на этой неделе в Алжире саммита Организации стран-производителей и экспортеров нефти (ОПЕК), где было объявлено о значительном снижении с 1 января 2009 года квоты на добычу нефти странами ОПЕК - на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Впервые идея проведения крупного международного заседания, где лицом к лицу смогли бы встретиться представители крупнейших нефтепроизводителей и потребителей углеводородного сырья, была выдвинута премьер-министром Гордоном Брауном в июне этого года.

Между тем, за полгода цена нефти на мировых рынках упала со 140 до 40 долларов за баррель, а ряд глобальных вопросов уже обсудили лидеры ведущих экономических держав на саммите "двадцатки" в Вашингтоне.

Именно поэтому было решено несколько сменить повестку дня и уровень лондонской встречи.