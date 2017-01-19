Южно-Украинская АЭС сможет увеличить выработку электроэнергии от 3% до 15% после завершения строительства брызгальных бассейнов

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", сможет увеличить годовое производство электроэнергии на 3-15% или 0,5-2,5 миллиарда кВт-ч после завершения проекта по реконструкции системы водоснабжения станции, который также предусматривает строительство брызгальных бассейнов для Ташлыкского пруда-охладителя.

Об этом сообщает пресс-служба Южно-Украинской АЭС.

"По его завершении (проекта по реконструкции системы водоснабжения станции – УНИАН) дополнительный годовой отпуск электроэнергии Южно-Украинской АЭС составит от 547 миллионов кВт-ч, по консервативным данным, до 2 миллиардов 549 миллионов кВт-ч, согласно максимальной расчетной оценке", - говорится в сообщении.

Также на сайте Южно-Украинского энергокомплекса, который включает в себя данную АЭС, отмечается, что по итогам 2016 года станция произвела 17,010 миллиарда кВт-ч, при этом коэффициент использования установленной мощности составил 66,4%.

По данным пресс-службы, важность реализации проекта "Реконструкция системы технического водоснабжения. Работа блоков №1-3 на Ташлыкском водохранилище и брызгальных бассейнах Южно-Украинской АЭС" подчеркнул директор Департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Минэнергоугля Григорий Плачков.

"Для нас очень важно завершить этот проект, поскольку он позволит высвободить в летний период замкнутые мощности Южно-Украинской АЭС. Если атомная энергетика будет летом выдавать максимум своих возможностей, то тогда тепловая генерация сможет накапливать уголь на складах для прохождения осенне-зимнего максимума", - сказал Плачков.

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Согласно сообщению, на реализацию проекта было отведено три года. Также, по словам вице-президента "Энергоатома" Айдина Айсина, в 2016 году был заключен контракт на поставку помповых насосов для брызгальных бассейнов и открыто финансирование для покупки этого оборудования.

Как сообщал УНИАН, в марте 2016 года "Энергоатом" приступил к реконструкции системы технического водоснабжения на Южно-Украинской АЭС стоимостью 1,214 миллиарда гривень. Данная реконструкция предполагает реализацию трех проектов: строительство 5 брызгальных бассейнов, обустройство струенаправляющего сооружения (завесы) в акватории Ташлыкского водохранилища, а также строительство комплекса сооружений для заполнения и подпитки водоема-охладителя.

"Энергоатом" намерен завершить строительство брызгальных бассейнов к 2019 году. По данным компании, брызгальные бассейны позволят снизить температуру Ташлыкского пруда-охладителя, что позволит увеличить мощность ЮУАЭС в летний период.

В средине августа 2016 года сотрудники станции начали процесс бетонирования основания брызгального бассейна №1.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).