ВБ: России может понадобиться финпомощь

Всемирный банк (ВБ) не исключает, что если цены на нефть будут держаться на уровне 30 долларов за баррель в 2009-2010 годах, России придется прибегнуть к помощи международных финансовых организаций, сообщает Reuters.

Комментируя, каким будет развитие ситуации в России при цене нефти в 30 долларов за баррель, главный экономист Всемирного банка по России Желько БОГЕТИЧ отметил: "Этот сценарий - это кошмар глобальной экономики, и в этом случае давление на баланс текущего счета быстро достигнет такого уровня, когда Россия, возможно, вернется к международным финансовым институтам за финансированием".

В этой связи Reuters отмечает, что власти РФ так и не опубликовали официальный макроэкономический прогноз при цене 32 долл. за баррель.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с прогнозом Deutsche Bank, нефть может подешеветь до 30 долл. за баррель. По мнению крупнейшего банковского концерна Германии, в 2009 году спрос на нефть сократится на один миллион баррелей в сутки, или на 1,2% к уровню нынешнего года, но в реальности может быть и еще ниже этого прогноза.