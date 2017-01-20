Кубив уверяет, что украинские бюджетные средства на закупку угля не попадают к боевикам

Украинские бюджетные средства на закупку антрацитового угля из шахт зоны АТО не попадают к незаконным военным формированиям и используются исключительно в соответствии с украинским законодательством.

Читайте такжеВице-премьер рассказал депутатам о "рекордных" темпах выхода украинской экономики из тени

Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время выступления в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Семена Семенченко о якобы наличии выводов Службы безопасности Украины про использование бюджетных средств боевиками.

«Отвечая на провокационный вопрос депутата, ни копейки бюджетных средств не попадает к боевикам», - сказал он.

По словам Кубива, поставщики из шахт зоны АТО придерживаются всех норм украинского законодательства.

«Все, что происходит для обеспечения энергетической отрасли, проходит согласно законам Украины… Отдельные нормативные документы, которые связаны с процедурой и контролем Службой безопасности Украины, проходят в соответствии с действиями и деятельностью самой службы», - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе, Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Данную марку угля на захваченной боевиками территории в настоящее время добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

В прошлом году директор по логистике «ДТЭК-Энерго» Орест Логунов сообщал, что в октябре 2016 года поставки угля антрацитовой группы с временно неконтролируемых территорий составили 618 тыс. тонн, при этом в ноябре компания планировала поставить еще 742 тыс. тонн.

В начале ноября 2016 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что компании, которые поставляют дефицитный антрацитовый уголь для работы ТЭС из зоны проведения АТО, зарегистрированы как юридические лица согласно украинскому праву и платят налоги в украинский бюджет.