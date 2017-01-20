Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами.

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Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко, передает БЕЛТА.

"Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил глава государства.

Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года. "И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", - сказал президент.

"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси", - добавил глава государства.

Напомним, что Россия заявляла о планах поставлять в 2016–2024 годах в Беларусь 24 млн тонн нефти в год. Но во второй половине 2016 года объем поставок снизился. Глава Минэнерго России Александр Новак сообщал, что снижение беспошлинных поставок нефти связано с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в Россию. Нефтегазовый спор между Москвой и Минском начался в начале 2016 года, когда власти Беларуси заявил о несправедливости цены на российский газ.