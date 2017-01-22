Страны-нефтеэкспортеры придерживаются планов по сокращению добычи нефти

Об этом заявили участники заседания комитета по мониторингу сокращения нефтедобычи, состоявшегося в воскресенье, 22 января, в Вене.

Об этом сообщает DW.

По словам собеседников агентства Reuters, нефтеэкспортеры уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день из запланированных 1,8 млн баррелей в день. Россия к концу января сократит добычу энергоносителя на 100 тысяч баррелей в сутки, цитирует агентство "Интерфакс" главу Минэнерго РФ Александра Новака.

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Следующее заседание комитета по мониторингу сокращения нефтедобычи пройдет во второй половине марта, третье - перед встречей ОПЕК в мае.

В конце 2016 года страны ОПЕК договорились в течение шести месяцев сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки. Еще 11 государств, не входящих в картель, также обязались уменьшить добычу нефти к середине 2017 года на 558 тысяч баррелей в день. Среди них была и Россия, которая планирует снизить свою нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Эта мера была принята странами, добывающими нефть, для стабилизации цен на международных рынках.