В украинских хранилищах осталось почти 10,6 миллиарда кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 14 по 21 января сократились на 4,3%, или на 473 миллионов кубометров, - до 10,582 миллиарда кубометров с 11,055 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

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По данным компании, 21 января из хранилищ было отобрано 66,17 миллиона кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составлять не менее 17 миллиардов кубометров.

При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 миллиарда кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.