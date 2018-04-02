Греться электричеством будем, но не скоро

Проявления экономического кризиса очень разнообразны. Так, дефицит долларов сопровождается в Украине профицитом электрогенерирующих мощностей. В частности, в Запорожской области, которая производит почти 30% всей электроэнергии Украины, ее потребление по итогам января-октября этого года уменьшится почти на четверть – до 2,5 млн. кВт/ч. Такая ситуация сложилась в связи с резким снижением объемов производства на металлургических предприятиях - основных потребителях электроэнергии в области. И как тут не вспомнить о недавнем распоряжении премьер-министра об ускорении перехода на теплоснабжение жилых домов с использованием электричества. Однако ускориться, похоже, будет непросто…

Инновации и экономический кризис – единство противоположностей

В конце ноября премьер-министр Украины Юлия Тимошенко дала поручение Минтопливаэнерго, Министерству регионального развития и строительства, Министерству ЖКХ и другим профильным ведомствам во главе с руководителем группы советников премьера Виталием Гайдуком срочно разработать концепцию обеспечения теплом и горячей водой жилых домов не за счет использования газа, а за счет электроэнергии, которой в Украине производится в два раза больше, чем потребляется. Премьер убеждена, что таким образом удастся существенно сократить затраты на предоставление коммунальных услуг, а также улучшить экологическую ситуацию в стране.

«Сегодня теплообменные агрегаты, которые могут быть установлены и на многоэтажках, и на частных домах, дают существенное снижение стоимости тепла и горячей воды, дают полное сокращение выбросов, которыми сопровождается нагрев воды и помещений с использованием газа и угля - это дает колоссальный эффект», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Как отметил в комментарии УНИАН экс-глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), почетный президент компании «Киевэнерго» Сергей Титенко, основной проблемой перехода на электрообогрев жилых домов, естественно является финансирование. «Все это требует денег, а в связи с кризисом Президент наложил мараторий на рост цен для госпредприятий – монополистов», - напомнил эксперт. В этой связи, по его словам, трудно предположить возможность привлечения необходимых средств путем увеличения инвестиционной составляющей тарифа на электроэнергию. «В принципе, идея перехода на обогрев жилья за счет электроэнергии родилась давно, в 2005 году Юлия Владимировна ее развивала. Тогда были сделаны серьезные научные разработки на эту тему, правда, они касались в первую очередь социально-бытовой сферы: детских садов, школ, медицинских учреждений, сферы бытового обслуживания. То есть той сферы, где точечно можно быстро достичь результатов», - сказал Сергей Титенко.

Что касается технической стороны вопроса, то, по его мнению, особых трудностей тут не должно возникнуть. «Если здание имеет нормальную теплоизоляцию и его внутренняя проводка готова принять повышенное напряжение, потребуется лишь замена традиционных батарей на электрообогреватели. Возможны и другие варианты, в частности, в Хмельницкой области проводились эксперименты с установкой электронагревательных элементов непосредственно в стены домов. Если же внутренняя электропроводка не выдержит высокого напряжения, ее замена не является слишком дорогим мероприятием, хотя и придется перебить половину стен в доме», - пояснил эксперт.

Он также отметил, что существует два основных подхода к обогреву помещений с помощью электричества – прямой электроподогрев и электроаккумуляционный подогрев. «Первый вариант предполагает постоянное потребление электроэнергии. Таким образом, днем вы попадаете на пиковые цены на электроэнергию. Тогда как аккумуляционная схема работает за счет накопления электроэнергии в ночной период времени, когда тарифы на нее наиболее низкие – 25% от реальной стоимости. При этом используются специальные агрегаты, назовем их условно – батареи, ночью они аккумулируют тепло, а днем отдают его», - сказал Сергей Титенко.

По его словам, в здании НКРЭ с 1994 года установлены электробатареи накопительного типа, работающие от электроэнергии. «Эти устройства визуально практически не отличаются от обычных батарей, изготовлены они в Чехии», - добавил Сергей Титенко.

Но это все идеальный вариант, отмечает он. «Может оказаться так, что и проводка в здании выдерживает нагрузки и замена батарей осуществима, а подстанция, от которой получает электроэнергию дом или школа, не той мощности. Значит нужно модернизировать подстанцию, также могут понадобиться усиленные линии электропередач. А это уже серьезная работа, требующая значительного времени», - констатировал эксперт.

Вместе с тем он убежден, что, так или иначе, начинать программу перехода на отопление с помощью электроэнергии необходимо. «Следует начать с пилотных проектов, идя по пути наименьшего сопротивления и внедряя электрообогрев там, где это потребует наименьших финансовых затрат. Для начала нужно накрыть то, что лежит на поверхности», - убежден Сергей Титенко.

Он также считает, что в случае массового перехода на электроотопление в Украине может возникнуть дефицит топлива для теплоэлектростанций. «Еще год назад у нас не хватало угля, это сейчас, когда стоят металлургические комбинаты, угля навалом, а когда они заработают в полную силу, проблема возвратится. Но внедрение электроотопления все равно лучше, чем тянуть новые ветки газопроводов по деревням, зная, что завтра газ для населения снова подорожает. Поэтому нужны серьезные проработки всех нюансов и, конечно, массовый переход на электроотопление потребует больших инвестиций», - подытожил Сергей Титенко.

Главное начать, а там и газ перестанет дорожать

Комментируя по просьбе УНИАН перспективы перехода жилищного хозяйства Украины на электрообогрев, экс-губернатор Запорожской области, мэр Запорожья Евгений Карташов отметил, что «как только стало ясно, что с газом у нас будут проблемы, следовало приступать к реализации этой идеи. Мы в Запорожье прокладываем газовые трубы, а через несколько десятков лет окажется, что этого не нужно было делать. Запорожье производит 27% всей украинской электроэнергии, но сейчас мы, к сожалению, не готовы к переходу на электроотопление. Мало того, что нужно менять философскую концепцию всей энергетики, нужно еще и переоборудовать всю систему отопления жилья».

Что касается ускорения перехода на электроотопление, то, по мнению мэра Запорожья, это требует очень больших финансовых затрат. «Сама жизнь заставит нас это делать как можно быстрее, но переход займет не менее 10 лет», - считает Евгений Карташов.

При этом, по его мнению, начало реализации программы перехода с газового на электроотопление может стать весомым аргументом для замораживания цен на природный газ. “Постепенный переход на электроотопление заставит газопоставляющие структуры продавать газ по нормальной цене. Во всяком случае, до цены в 400 долларов за 1 кубический метр нам еще будет выгодно потреблять газ для отопления жилья”, - отметил мэр Запорожья.

Не забыть бы об экологии

Кризис заставляет экономить на всем, но есть вещи, которые вне экономической целесообразности. Когда вопрос стоит о выживании целых отраслей промышленности, очень велик соблазн забыть про выбросы углекислого газа, борьба с которыми требует дополнительных финансовых затрат. Временно снять с себя хотя бы часть обязательств по охране окружающей среды хотели бы предприятия горно-металлургического комплекса, химики и многие другие. Сам Кабмин, призывая сталеваров отказаться от использования газа в доменном процессе и перейти на уголь, не ставит жестких условий по ограничению выбросов в атмосферу СО2. Но всем известно, что сжигание высокосернистого украинского угля требует дополнительных систем улавливания вредных веществ, образующихся при этом. Так что замещение безвредного для атмосферы газа углем - это еще и серьезная экологическая проблема для энергетиков.

Ну и, конечно, в перечень своих антикризсных мероприятий каждый должен включить работы по повышению теплоизоляционных характеристик собственного жилья. Когда на улицах городов кризис, отапливать их вдвойне глупо.

Антон Лосев (УНИАН)