"Нафтогаз" в первом квартале закупит 2,6 миллиарда кубов отечественного газа для населения

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2017 года закупит у «Укргазвыдобування» 2,59 млрд куб. м газа. Об этом говорится в сообщении «Укргазвыдобування» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Согласно сообщению, «Нафтогаз» и «Укргазвыдобування» заключили дополнительное соглашение на поставки природного газа в 2016 году и январе-марте 2017 года, которое предусматривает поставку 15,594 млрд кубометров газа общей стоимостью 61,585 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укргазвыдобування» в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила продажи газа «Нафтогазу», который в свою очередь реализует этот газ для нужд населения, на 1,4% – до 13,002 млрд куб. м.

По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% – до 14,605 млрд куб. м, тогда как в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдалось падение добычи на 3,8% – до 14,528 млрд куб. м.

В настоящее время «Укргазвыдобування» реализует программу «20/20», которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 млрд куб. м газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 млрд грн.