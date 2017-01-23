На украинский рынок газа вышел один из крупнейших в мире трейдеров - СМИ

Компания Trafigura, считающаяся третьим по объемам энерготрейдером в мире, с ноября 2016 года начала торговать природным газом на внутреннем рынке Украины.

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Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на собственника одной из крупных газовых компаний.

Trafigura в ноябре начала закупать природный газ в Европе и реализовывать его потребителям в Украине. Ресурс приобретается у польской ONICO Energia Spolka. Объемы импорта, по словам собеседника агентства, незначительные и не превышают 5 млн кубометров в месяц.

Все операции проводятся через украинскую дочернюю компанию Trafigura - Трафигура Юкрейн, зарегистрированную в Киеве еще в июле 2016 года.

Trafigura - зарегистрированная в Нидерландах компания, которая специализируюется на торговле металлами, нефтью и минеральными удобрениями. Выручка компании в 2016 году составила $98,1 млрд.

Как сообщалось, в 2016 году Украина сократила импорт природного газа на 32,7% по сравнению с 2015 годом - до 11,78 млрд кубометров. Доля частных компаний в импорте составила 27%, остальные объемы закупает «Нафтогаз Украины».

В декабре 2016 года импорт составил 1,6 млрд кубометров газа, что в 3,7 раза больше, чем в декабре 2015 года.