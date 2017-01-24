Электростанции Украины за год сократили производство электроэнергии на 1,8%

Электростанции, производящие электроэнергию в объединенной энергосистеме Украины, в 2016 году снизили производство электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 1,8% – до 154,817 млрд кВт-ч, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, ТЭС и ТЭЦ за прошлый год увеличили производство электроэнергии на 2,1% по сравнению с 2015 годом – до 56,612 млрд кВт-ч. При этом атомные станции сократили производство электроэнергии на 7,6% – до 80,950 млрд кВт-ч. Также сократили выработку электроэнергии ветровые, солнечные электростанции и генерация, использующая биомассу, – на 2%, до 1,560 млрд кВт-ч.

В то же время ГЭС и ГАЭС в 2016 году увеличили производство электроэнергии на 33,9% – до 9,119 млрд кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине в 2015 году составило 157,7 млрд кВт-ч.