Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии на 11%
14:57, 24 января 2017Энергетика
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Более 78% экспортных поставок электроэнергии было осуществлено в Венгрию, более 21% пришлось на Польшу и менее 1% – на Молдову.
Иллюстрация REUTERS
Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 миллиарда кВт-ч, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.
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Как сообщал УНИАН, по данным Фискальной службы, Украина в 2016 году увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 1,3% по сравнению с 2015 годом – до 152 миллионов долларов.
За указанный период более 78% экспортных поставок электроэнергии было осуществлено в Венгрию, более 21% пришлось на Польшу и менее 1% – на Молдову.
В 2015 году Украина экспортировала 3,6 миллиарда кВт-ч.
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