Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии на 11%

Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 миллиарда кВт-ч, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Как сообщал УНИАН, по данным Фискальной службы, Украина в 2016 году увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 1,3% по сравнению с 2015 годом – до 152 миллионов долларов.

За указанный период более 78% экспортных поставок электроэнергии было осуществлено в Венгрию, более 21% пришлось на Польшу и менее 1% – на Молдову.

В 2015 году Украина экспортировала 3,6 миллиарда кВт-ч.