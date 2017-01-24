Украина рассчитывает на принципиальную позицию Финляндии по "Северному потоку-2" – Порошенко

Украина рассчитывает на принципиальную позицию Финляндии в отношении российского проекта "Северный поток- 2", предполагающего строительство второй ветки газопровода "Северный поток" в обход Украины.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, об этом глава государства сказал в ходе встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

"Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков", - цитирует Порошенко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский "Газпром" и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2".

На тот момент премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, если Россия и некоторые западные компании построят "Северный поток-2", это лишит Украину 2 миллиардов долларов прибыли, Словакию – 0,8 миллиарда долларов, Польшу – 0,4 миллиарда долларов, а также лишит ЕС реальной энергетической независимости.

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По оценкам главы Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, данный газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также Коболев спрогнозировал, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.