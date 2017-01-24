Добыча угля в Украине увеличилась до 41 миллиона тонн

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2016 году увеличилась на 2,8% по сравнению с 2015 годом – до 40,864 миллиона тонн с 39,76 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, 5,789 миллиона тонн, или 14,2%, от общего объема угля было добыто на государственных шахтах.

В декабре добыча угля в Украине составила 3,856 миллиона тонн. Из этого объема 511,3 тысячи тонн твердого топлива добыто на госшахтах.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом – до 39,76 миллиона тонн с 65 миллионов тонн.

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Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. При этом для стабильной работы энергосистемы власти приняли решение о необходимости импорта антрацита из Южно-Африканской Республики.