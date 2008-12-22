Среднегодовая цена Urals составит 94,6 долл./барр.

Среднегодовая цена российской нефти марки Urals в 2008 году составит 94,6 доллара за баррель против 69,3 доллара в 2007 году, говорится в материалах Минэкономразвития РФ.

В четвертом квартале 2008 года, по оценке министерства, средняя цена нефти Urals, которая является основным экспортным продуктом национальной нефтяной отрасли, составит 54,8 доллара за баррель.

По итогам 11 месяцев МЭР РФ оценивает среднюю цену на российскую нефть в 99,4 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН заявлял о том, что при среднегодовой цене на нефть в 70 долларов за баррель российский бюджет останется профицитным и не придется "распечатывать" Резервный фонд.

На следующий год в базовом прогнозе Минэкономразвития заложена среднегодовая цена на российскую нефть 50 долларов за баррель. Эксперты не исключают, что даже при такой цене бюджет-2009 может оказаться дефицитным, если власти не сократят часть расходов. А.КУДРИН также допускает, что дефицит бюджета в следующем году может составить до одного триллиона рублей.

Резкое, почти в четыре раза, падение цен на нефть в текущем году (со 140 долларов в июле до менее 40 долларов за баррель в октябре-ноябре) наряду с мировым финкризисом развернуло тренд с уверенного роста российской экономики в первом полугодии до ожидания рецессии.

"Около половины потерянных темпов роста, по сравнению с ожидавшимся ростом ВВП в 7,8%, объясняется снижением экспортных цен и около половины - начавшимся резким ухудшением условий кредитования и кризисом доверия как в банковском, так и в корпоративном секторах", - объясняют в МЭР РФ.

В базовом сценарии министерства, опирающемся на умеренно-консервативные прогнозы, предполагается, что после торможения роста мировой экономики в 2009 году до 1,2% (в США и еврозоне спад до минус 1-1,2%) в 2010 году начнется восстановление экономического роста. При этом в Китае ожидается замедление роста ВВП до 6,5% из-за торможения роста экспорта в США и еврозону. В этих условиях можно ожидать восстановления положительной динамики цены на нефть во второй половине 2009 года и улучшения условий заимствований для российских компаний в 2010 году по мере восстановления мировых финансовых рынков.

Отметим, ураинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.