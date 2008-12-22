Ющенко и Тимошенко поздравили энергетиков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравили работников энергетической и электротехнической промышленности с профессиональным праздником - Днем энергетика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в поздравлении В.ЮЩЕНКО говорится: “Ваш высокий профессионализм и неутомимый труд стали залогом надежного энергообеспечения миллионов домов, предприятий, транспортных сетей. Благодаря вашим усилиям Украина утвердила свой имидж как государство с высокоразвитым энергетическим комплексом, как авторитетный партнер на международном рынке”.

“Сегодня перед нами стоит важная задача модернизации энергетической и электротехнической промышленности, внедрения передовых инновационных энергосохранных технологий во всех отраслях экономики. Особую актуальность в условиях глобального финансового и экономического кризиса приобретает стабильное функционирование отечественной энергетики. Убежден, что все свои усилия и богатый опыт вы будете направлять на достижение этой цели”, сказал Президент.

Как говорится в размещенном на Правительственном портале поздравления Ю.ТИМОШЕНКО, она убеждена, что “Украина станет энергетически независимым государством, и у нас для этого есть все предпосылки. Ведь в Украине функционирует мощный энергетический комплекс, а государство и в дальнейшем занимает одно из ведущих мест в мире среди стран с развитой энергетикой”.

“Энергетическая независимость является одним из самых главных приоритетов деятельности правительства и важной составляющей независимости нашей страны в целом. Знаю, что ваш ежедневный труд шаг за шагом приближает Украину к этой цели.

Сегодня нам как никогда необходимо внедрять новейшие энергосохранные технологии, повышать эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. Уверена, что совместными усилиями мы с вами сможем вывести отрасль на новый уровень энергосбережения”, говорится в поздравлении премьера.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила благодарность энергетикам “за добросовестный и неустанный труд по дальнейшему развитию национальной энергетики, укреплению энергетического могущества Украины. Именно вы обеспечиваете работу промышленности, функционирование транспорта, даете людям ощущения уверенности в том, что в их жилищах будет светло, тепло и уютно”.