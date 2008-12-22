Цена нефти в пятницу снова снизилась

Котировки фьючерсов на сырую нефть в пятницу снизились шестую сессию подряд, так как рынок ожидал дальнейшего увеличения уже и так обширных запасов нефти на фоне слабого спроса, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Тем не менее, потери ограничились истекающим январским контрактом, тогда как большая часть торгов проходила по фьючерсам с поставкой в феврале, котировки которых немного выросли.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,35 доллара, или 6,5%, – до 33,87 доллара за баррель, что стало самой низкой ценой закрытия с февраля 2004 года.

Котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 69 центов, или 1,7%, – до 42,36 доллара за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures в Лондоне выросли на 64 цента, или 1,5%, – до 44 доллара за баррель.

Данные Министерства энергетики США в последние недели свидетельствовали о постепенном снижении темпов спада спроса на топливо. Однако с учетом того, что спад мировой экономики продолжает углубляться, небольшое снижение в США пока не смогло обеспечить поддержку ценам на нефть.

Котировки январских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 64 пункта, или 0,7%, – до 96,93 цента за галлон. Котировки январских фьючерсов на топочный мазут выросли на 1,91 цента, или 1,4%, – до 1,3920 доллара за галлон.