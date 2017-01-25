Нефть дешевеет на данных о росте ее запасов в США

Мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику в среду на статистике Американского института нефти (API) о росте запасов в США, сообщает Прайм.

"По состоянию на 06:56 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 55,34 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,3% - до 53,02 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным API, запасы нефти в США выросли на 2,93 миллиона баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 4,85 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,95 миллиона баррелей.

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"Трейдеры также ожидают данных от Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв). По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, за неделю, завершившуюся 20 января, показатель вырос на 2,815 миллиона баррелей, или на 0,58%, до 488,315 миллиона баррелей", - резюмирует издание.

"Рынок будет сфокусирован на данных Минэнерго США, которые будут опубликованы сегодня вечером, они вероятнее всего, станут главным событием, влияющим на рынок, в ближайшие 24 часа", - цитирует агентство главного рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).