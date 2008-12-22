Кабмин хочет увеличить акцизный сбор на нефтепродукты

Кабинет Министров Украины предлагает увеличить ставки акцизного сбора на бензин и дизельное топливо.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно ставок акцизного сбора на бензин и дизельное топливо) №3505 от 18.12.2008, зарегистрирован в Верховной Раде.

В частности, законопроектом предлагается повысить ставку акцизного сбора на бензины моторные с 60 до 110 евро за 1000 кг – пропорционально индексу цен производителей и индексу курса валют (евро) за период 2003-2008 гг. согласно данных Госкомстата Украины.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить ставки акцизного сбора на дизельное топливо с содержанием серы: более чем 0,2 масс. % – до 95 евро за 1000 кг (сейчас 45 евро); от 0,035 масс. %, до 0,2 масс. % – 85 евро за 1000 кг (сейчас 35 евро); от 0,005 масс. %, до 0,035 масс. % – 80 евро за 1000 кг (сейчас 30 евро); не более чем 0,005 масс. % – 70 евро за 1000 кг (сейчас 20 евро).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения приведут к увеличению доли акцизного сбора в цене 1 л бензина с 5% до 8%.

Принятие законопроекта позволит увеличить наполнение доходной части государственного бюджета в сумме свыше 4 млрд. грн. в расчете на год.

Проект акта согласован с Минэкономики и Госкомпредпринимательства без замечаний, с Минтопэнерго – с замечаниями относительно ставок акцизного сбора на бензины моторные смесевые и дизельное топливо, которые учтены частично, с Минюстом – с замечаниями, которые не учтены относительно сроков вступления в силу.

Также Кабмин отмечает, что принятие законопроекта обусловлено необходимостью обеспечения эффективного наполнения доходной части государственного бюджета.

Принятие законопроекта обеспечит надлежащее финансирование строительства автомобильных дорог в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, будет способствовать последующей интеграции Украины в мировое сообщество.

Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.