Турчинов заверяет – Украина обеспечена газом на зимний период

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заверяет, что Украина обеспечена газом на осенне-зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета руководства Верховной Рады.

«Украина обеспечена газом на осенне-зимний период», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер не исключил, что, учитывая снижение объемов потребления газа в Европе, основной поставщик газа - Россия - будет обращаться к Украине с просьбой обеспечить хранение газа в газохранилищах.

В то же время А.ТУРЧИНОВ отказался назвать цену газа, которая закладывается в проекте госбюджета на следующий год.

Отметим, в пятницу, 19 декабря, пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сообщила, что на данный момент завершены расчеты за природный газ, потребленный в сентябре-октябре, – перечислено 1 млрд. долл. Сейчас, по ее словам, происходит накопление необходимых сумм для оплаты закачанных объемов газа. 26 ноября заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сказал, что НАК является собственником более 17 млрд. кубометров газа, который закачан в ПХГ, из которых 11 млрд. кубометров газа - импортного происхождения.

Среди сегодняшних заявлений А.ТУРЧИНОВА было и следующее - Кабинет министров планирует завтра подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2009 год, а сегодня состоится заседание правительства, на котором планируется утвердить этот документ.

Он также отметил, что кроме госбюджета в парламент будет завтра передана антикризисная программа действий правительства и пакет антикризисных документов, которые обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

В частности, по словам А.ТУРЧИНОВА, эти законопроекты касаются внесения изменений в налоговое законодательство. Предлагается отменить 6 общенациональных налогов и 10 местных налогов и сборов. Кроме того, как отметил А.ТУРЧИНОВ, предлагается ввести налог на недвижимость, но платить его будут исключительно обеспеченные граждане. Также планируется ввести финансовые санкции за незаконное использование земельных участков и принять решение относительно акцизных сборов.

А.ТУРЧИНОВ заметил, что в связи с уменьшением поступлений в Пенсионный фонд планируется внести изменения в пенсионное законодательство. В частности, предусматривается ограничить 12-ю прожиточными минимумами наивысший уровень пенсий.

«Это временная мера, но на время борьбы с кризисом мы должны ее применить», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Также, по его словам, предусматривается существенно урезать льготы для народных депутатов. В частности, отменить бесплатное пользование залами официальных делегаций в аэропортах и на вокзалах, лишить их права на получение бесплатных санаторных путевок и т.п.

Он отметил, что Кабинет министров прогнозирует, что инфляция в следующем году составит 9,5%, а курс гривни по отношению к доллару - 7-7,50.

По его словам, именно такие показатели Кабмин закладывает в проекте госбюджета на 2009 год. При этом, по словам А.ТУРЧИНОВА, уровень ВВП в следующем году составит плюс 0,4%.

«Такова позиция Кабинета Министров, и она утверждена в макроэкономических показателях», - сказал он.

В то же время А.ТУРЧИНОВ не исключил, что некоторые параметры будут изменены во время заседания правительства и при окончательном утверждении проекта госбюджета.

А.ТУРЧИНОВ обратился с просьбой к ВР завтра в первом чтении рассмотреть все антикризисные законопроекты с тем, чтобы до конца года, в частности, в четверг, 25 декабря, был принят госбюджет на 2009 год.

Напомним, Кабмин на заседании 17 декабря уточнил основные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2009 год. В основу прогноза положен оптимистичный сценарий развития экономики, в частности, предусматривается рост ВВП на уровне 0,4% к предыдущему году, индекс потребительских цен – 109,5% (декабрь к декабрю), индекс цен производителей – 112%.