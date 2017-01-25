Аналитики нашли в бюджете "Газпрома" дыру на $15 миллиардов - СМИ

Резкое падение цен на газ в Европе и политические мегапроекты по возведению новых трубопроводов в ЕС и Китай проели дыру в бюджете "Газпрома". Финансовый план компании на ближайшие 3 года подразумевает ежегодное превышение расходов над доходами, сообщает Росбалт со ссылкой на обзор Сбербанка CIB.

Как подсчитали аналитики Алекс Фэк и Валерий Нестеров, даже если цены на нефть удержатся у текущих отметок, дыра в бюджете "Газпрома" составит не меньше 15 миллиардов долларов, сообщает Finanz.

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Покрывать дефицит "Газпрому" придется за счет рекордных внешних займов и распродажи активов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на проект бюджета "Газпрома", в 2017-19 годах компания планирует разместить долг на 27 миллиардов долларов и привлечь еще 6 миллиардов долларов от продажи собственности.

Деньги нужны на мегастройки: "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Северный поток-2" обойдутся компании в 20 миллиардов евро (21,3 миллиарда долларов), уточнил ранее глава управления "Газпрома" Андрей Воробьев.