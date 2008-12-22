Действия Киева могут нарушить стабильность поставок газа в ЕС

Первый вице-премьер-министр РФ, председатель Совета директоров ОАО "Газпром" Виктор ЗУБКОВ предупредил европейских партнеров, что действия Украины, затрагивающие транзит природного газа через украинскую территорию, могут привести к нарушению стабильности поставок газа в Европу, передает "РИА Новости".

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, В.ЗУБКОВ в соответствии с договоренностями в рамках Энергетического диалога России и ЕС об использовании Механизма раннего предупреждения, направил председателю Комиссии Европейских Сообществ и главам правительств стран Европы послание, в котором проинформировал о ситуации, складывающейся с транзитными поставками российского газа европейским потребителям через территорию Украины.

"Хотел бы заверить Вас, что ОАО "Газпром" будет, как всегда, в полном объеме исполнять свои контрактные обязательства перед европейскими клиентами. ... Вместе с тем, нельзя исключать, что нынешняя позиция Украинской Стороны и те или иные ее шаги, затрагивающие транзит природного газа через украинскую территорию, могут привести к нарушению стабильности поставок газа в Европу", - говорится в послании.

По его словам, российская сторона в качестве жеста доброй воли разработала схему погашения долга за счет предоплаты за транзит российского природного газа по территории Украины. Вместе с тем, как отметил В.ЗУБКОВ, решение пока не найдено из-за неконструктивной позиции украинской стороны.

Затягивание урегулирования данной проблемы, по мнению первого вице-премьера России, вызывает особое недоумение на фоне решения МВФ предоставить Украине кредит в размере 16,5 млрд. долл. в целях сокращения дефицита, сбалансирования бюджета и поддержки банковского сектора страны.

В.ЗУБКОВ отметил при этом, что ответственность за сложившуюся критическую ситуацию, которая может сказаться на европейских потребителях газа, в полном объеме несет украинская сторона и, следовательно, ключ к урегулированию находится у нее.

Как сообщал УНИАН, 18-19 ноября 2008 года в Москве проводились переговоры главы НАК "Нафтогаз Украины" Олега ДУБИНЫ и председателя правления ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА о поставках и транзите газа в 2009 году. По данным газеты "КоммерсантЪ-Украина" от 19 ноября, в ходе переговоров российская монополия предложила Украине механизм погашения долга за газ, составляющего 2,4 миллиарда долларов. Долг "Нафтогаза" в 2,4 миллиарда долларов российская монополия предложила погасить за счет оплаты транзита газа по территории Украины в течение последующих 14 месяцев. Кроме того, "Нафтогаз" должен заморозить транзитную ставку на уровне 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров минимум до 2011 года. В то же время, в начале года "Нафтогаз" заявлял, что считает справедливой ставкой транзита газа – 9,32 доллара за тысячу кубометров на 100 километров, но отказался от повышения тарифа после того, как "Газпром" объявил о намерении зеркально повысить стоимость транзита среднеазиатского газа, поставляемого в Украину.

Эксперты уверены, что предложенная "Газпромом" схема невыгодна "Нафтогазу" – компания лишится основного источника валютной выручки в 2009-2010 годах. Отсутствие валютных поступлений в 2009 году приведет к тому, что дефицит собственных оборотных средств НАК достигнет 20 миллиардов гривень (с учетом 8 миллиардов гривень планового дефицита оборотных средств).

Замораживание транзитной ставки противоречит также политике правительства Украины, которое стремится увеличить ее.