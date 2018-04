Ривненская АЭС отрабатывает процедуру выгрузки отработавшего ядерного топлива и его транспортировки на ЦХОЯТ

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", начала отрабатывать процедуру выгрузки из реакторов станции отработавшего ядерного топлива, его последующего перемещения на железнодорожную колею и транспортировку на централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"На Ривненской АЭС продолжается работа по подготовке к транспортировке на территорию централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) отработавших тепловыделяющих сборок. Сейчас с помощью имитаторов транспортных контейнеров определяется оптимальный процесс загрузки ОЯТ в контейнеры и их передвижения по промплощадке", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, выполнение работ проводится исключительно во время планово-предупредительных ремонтов.

"Отслеживается вся цепь передвижения контейнера от реактора к железнодорожной платформе", - отмечается в сообщении.

По словам исполняющего обязанности гендиректора РАЭС Павла Ковтонюка, уже завершены работы по блоку №3 и начаты на блоке №1, при этом все работы планируется завершить до начала 2018 года.

"Все подготовительные работы на РАЭС, начиная от обследования зданий и сооружений, завершая загрузкой ОЯТ на железнодорожные платформы, включая оформление и согласование документации, разделены на отдельные блоки, что позволит оптимизировать как исполнение, так и контроль проведения всего комплекса работ", - отметил Ковтонюк, добавив, что выполнение всех работ координируется на еженедельных совещаниях с участием владельца технологии - фирмы Holtec International, а также "Энергоатомом", Киевским институтом "Энергопроект", Государственной инспекцией по атомному регулированию Украины и экспертными организациями.

Как сообщал УНИАН, контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

В апреле 2016 года было заявлено о переносе срока запуска ЦХОЯТ на конец 2018 года из-за отсутствия средств для финансирования проекта и проблем с предоставлением земельного участка для хранилища.

По словам председателя Государственной инспекции по ядерному регулированию Сергея Божко, строительство хранилища будет выполнено в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности.

12 октября 2016 года Кабмин принял решение о выделении земельных участков общей площадью 45,2 га в зоне отчуждения (Киевская область) под строительство ЦХОЯТ.

В начале ноябре 2016 года Госатомрегулирования одобрила заключение госэкспертизы ядерной и радиационной безопасности по предварительному анализу безопасности ЦХОЯТ.

Согласно информации "Энергоатома", из-за отсутствия собственного хранилища Украина ежегодно тратит 200 миллионов долларов на оплату услуг российской компании "Росатом" по вывозу и переработке отработавшего топлива на территории РФ.

По информации "Энергоатома", основными элементами технологии Holtec являются: многоцелевой контейнер (БЦК), герметичный корпус которого обеспечивает надежную изоляцию и идеальные условия хранения ОЯТ; транспортный контейнер HI - STAR для транспортировки ОЯТ с атомных электростанций, предназначенный для радиационной защиты и защиты БЦК от внешних воздействий во время хранения и транспортировки; металлобетонный контейнер для хранения HI - STORM для биологической защиты и пассивного теплоотвода от ОЯТ, хранящихся в БЦК. БЦК с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с применением транспортных контейнеров HI - STAR будут доставляться на территорию ЦХОЯТ железными дорогами общего пользования.